Woche der Wahrheit für Ländle-Riesentorläuferinnen

Eines ist fix: Wenn am 23. Oktober die neue Skiweltcupsaison mit dem Riesentorlauf der Damen in Sölden startet, ist eine Vorarlbergerin auf jeden Fall am Start: Katharina Liensberger! Die 24-Jährige hatte in der vorigen Saison bei der WM in Cortina (It) neben Slalom- und Parallel-Gold auch „Riesen“-Bronze geholt und war als Zehnte in der Endabrechnung des RTL-Weltcups beste Österreicherin.