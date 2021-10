Land Tirol vergab 48 Verdienstkreuze

Landeshauptmann Günther Platter und sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher überreichten am Sonntag bei einem Festakt im Kurhaus Meran in Südtirol die Landesverdienstkreuze an 48 Persönlichkeiten beider Landesteile. Ausgezeichnet wurden die 48 für ihr „hevorragendes Wirken für die Heimat“.