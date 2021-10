Mehr „Krone“ für Wien: Themen, Kanäle, Newsletter

In einer Stadt mit der Größe von Wien tut sich jeden Tag viel, auf unterschiedlichen Ebenen: Stadt, Bezirk, Grätzl, in der Freizeit, im Job oder einfach in der öffentlichen Wahrnehmung. Die Wien-„Krone“ wird sich ab sofort noch mehr in alle Ebenen vertiefen und die Wiener noch stärker und in Echtzeit begleiten - aktuell im Web, zweimal täglich per Newsletter, via Instagram und selbstverständlich auch in der Zeitung.