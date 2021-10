Jetzt noch mehr Wien auf krone.at erleben!

Mit unseren neu gestalteten Wien-Seiten wollen wir aber beschreiben, was hier vor sich geht. Wir wollen noch tiefer eindringen, in die Bezirke und Gassen, wollen dem allem auch mehr digitalen Raum widmen. Wir haben speziell auf diese Stadt zugeschnittene Newsletter entwickelt und rufen über soziale Medien zum Wien-Dialog auf. Noch mehr Information, noch näher dran an unseren Lesern und Usern, mit den besten Journalisten des Landes - jungen Talenten, die wir ausgebildet haben - bieten wir wichtige Orientierung für unser Wien, jene Stadt, in der wir leben.