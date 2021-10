Wein und Spendenstein sollen die Stadtmauer retten

Aus dem 13. Jahrhundert stammt der Stadtgraben in der ältesten Stadt Kärntens. Die mittelalterliche Anlage muss saniert werden, wofür 1,2 Millionen Euro notwendig sind. Der Verein „Rettet den Stadtgraben“ um Max Koschitz will einen Beitrag leisten: Mit der an den Hit von Nik P. angelehnten Aktion „Ein Stein, der deinen Namen trägt“ – und ab sofort auch mit dem Steinwein.