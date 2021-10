Biologische Station halb so alt wie das Burgenland

Schon 1950 gab es in Neusiedl am See eine Biologische Seestation. Nach nur zehn Jahren Forschung brannte diese Station allerdings im Februar 1960 ab. Die Eröffnung der Biologischen Station Illmitz erfolgte schließlich am 16. Juni 1971. Am 15. Oktober wird mit einem Tag der offenen Tür das 50-Jahre-Jubiläum gefeiert.