Arbeitslast in Spitälern wächst immer weiter

Stetig steigen die Corona-Zahlen (3968 aktive Fälle in OÖ, davon 486 neue am Samstag), damit auch die Zahl der Spitalspatienten mit Covid-19 - sowie die Arbeitslast in den Krankenhäusern. Erste Bettenstationen mussten schon geschlossen werden. „Große Herausforderungen“ fürs Pflegepersonal