Heimische Spitäler müssen erste Stationen sperren

Diverse Infos über „Bettensperren“ sind an die „Krone“ herangetragen worden. Wir haben beim Krisenstab des Landes nachgefragt, der das so bestätigt: „ Aufgrund der steigenden Zahl an Covid-Patienten in den OÖ Spitälern wird wieder verstärkt sowohl pflegerisches als auch medizinisches Personal zur Betreuung der Patientinnen und Patienten an den Covid-Stationen – deren Betreuung deutlich pflegeintensiver ist – benötigt und aus anderen Stationen abgezogen.“ Daraus folgt, dass aktuell – einzelne Stationen (vorübergehend) geschlossen seien, wenngleich derzeit die Leistungen trotzdem angeboten und die Betroffenen auf anderen Stationen mitbetreut würden.