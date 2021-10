Brieftaschendiebin (25) von Polizei ausgeforscht

Mit der gestohlenen Bankomatkarte wurden in einem Einkaufszentrum in Klagenfurt Annabichl Bargeldbehebungen in der Höhe von mehreren Tausend Euro getätigt. Durch die dortige Sicherheitsüberwachung konnte eine verdächtige weibliche Person gesichtet werden, welche sich zur Tatzeit am Tatort befand. Ebenso konnte man erkennen wie die Person ein Bündel Geld in der Hand hielt.