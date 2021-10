Auszeichnung für stille Helden

In Würde daheim alt werden und auch den letzten Weg in der vertrauten Umgebung antreten können - das ist der letzte Wunsch vieler Burgenländer. Doch das geht nur mit einer entsprechend professionellen Betreuung. Dass es eine solche gibt, ist der Vision der engagierten ehemaligen Krankenschwester Emilie Tschida zu verdanken, die vor 25 Jahren die erste Hospizgruppe des Roten Kreuzes ins Leben gerufen hat. „Bedurfte es am Anfang viel Überzeugungsarbeit in der Bevölkerung und in unserer eigenen Organisation, so ist diese Institution heute nicht mehr wegzudenken“, ließ Rotkreuz-Präsidentin Friederike Pirringer beim Festakt in Eisenstadt die Anfänge noch einmal Revue passieren.