„Der Ball liegt klar bei der Gesundheitskasse“

Nachdem die „Krone“ Freitag über den sich zuspitzenden Kinderarzt-Mangel im Linzer Süden berichtet hatte, meldeten sich Leser in der Redaktion und klagten über selbiges Problem im Norden. Auch in Urfahr soll bereits seit 2017 eine Versorgungslücke klaffen. VP-Stadtvize Bernhard Baier sieht die ÖGK in der Pflicht.