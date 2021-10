Eine spektakuläre Kletterpartie über wildem Wasser

Die Silberdistel

Die Silberdistel wird unter anderem auch Eberwurz oder Wetterdistel genannt und gehört zur Familie der Korbblütler. Die ausdauernde, krautige Pflanze ist fast stängellos, ihre Wurzel reicht bis zu einem Meter tief. Die Blütezeit reicht von Juni/Juli bis September/Oktober. Die inneren Hüllblätter reflektieren UV-Strahlung, wodurch Insekten, die ultraviolettes Licht wahrnehmen, wissen, wo Nektar zu finden ist. Durch die mindestens zehn Millimeter lange Kronröhre kann die Bestäubung nur durch langrüsslige Insekten wie Hummeln, Bienen oder Falter erfolgen. Als Standort bevorzugt die Pflanze sonnenwarme Magerwiesen, vor allem in Kalkgebieten mit geringen Niederschlägen. Die Silberdistel gedeiht in Höhenlagen von bis zu 2800 Metern und ist österreichweit in allen Bundesländern anzutreffen. Der Name Wetterdistel rührt daher, dass die abgestorbenen Hüllblätter sich bei erhöhter Luftfeuchtigkeit nach oben krümmen und so die Röhrenblüten vor Niederschlag schützen. Schließen sich die Hüllblätter, ist also Regen zu erwarten, bei trockener Luft hingegen spreizen sie sich auseinander.