396 Infizierte und ein Corona-Todesfall in Güssing

Die Corona-Zahlen im Burgenland steigen weiter. Am Freitag wurden vom Land 37 Neuinfektionen gemeldet, damit sind aktuell 396 Personen infiziert. 45 weitere Burgenländere müssen in behördliche Quarantäne, insgesamt sind damit 722 Personen in Isolation. Hierzulande beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz derzeit 94,9.