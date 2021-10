Ungeimpft: US-Patientin wird Nierenspende verwehrt

Spital: „Schutz für Patienten und Personal“

Gegenüber dem Lokalsender KCNC-TV betonte UCHealth, dass vor Kurzem neue Corona-Sicherheitsmaßnahmen erlassen worden seien, die „sowohl Patienten als auch Personal schützen“ sollen. „Die Mortalitätsrate bei Transplantationspatienten, die an Covid-19 erkranken, liegt rund 30 Prozent. Dies zeigt das extreme Risiko, das von Covid-19 für Organ-Empfänger nach ihren Operationen ausgeht“, so der Spitalsbetreiber weiter. In diesem Zusammenhang wird auch auf andere „vorbereitende Maßnahmen“ vor so schweren Eingriffen verwiesen: Hepatitis und Masern-Mumps-Röteln bzw. auch Änderungen der Lebensweisen, um eine Transplantation erfolgreich durchführen zu können.