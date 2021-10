Weitere US-Airlines führen Corona-Impfpflicht ein

Swiss will Ungeimpfte hinauswerfen

Erst vor wenigen Tagen drohte die auch Schweizer Fluglinie Swiss ihren impfunwilligen Mitarbeitern mit der Kündigung. Das Tochterunternehmen der Lufthansa sieht für all jene Crewmitglieder, die sich dauerhaft gegen eine Corona-Impfung entscheiden, keine Zukunft im Unternehmen. Die Regelung soll voraussichtlich Ende Jänner kommenden Jahres in Kraft treten.