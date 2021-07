Biden: „Ungeimpfte Bürger sind ein Problem“

US-Präsident Joe Biden hat Bürger der USA, die sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen möchten, als „Problem“ bezeichnet: „Wenn Sie in der Tat ungeimpft sind, dann stellen Sie ein Problem dar - für sich selbst, für ihre Familie und für jene, mit denen sie arbeiten.“ Es sei „eine Schande, diesen Segen zu vergeuden“, so Biden am Donnerstag im Weißen Haus mit Blick auf die ins Stocken geratene Impfkampagne in den USA.