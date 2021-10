Reinemachen bei Engeln unterm Kirchengewölbe

600 Projekte am Laufen

Der Linzer Dom ist aber nicht die einzige Baustelle, die die Diözese und die Pfarren in OÖ zu stemmen haben. Insgesamt sind derzeit 600 Projekte am Laufen, die in unterschiedlichsten Phasen stecken. „Vom ersten Antrag bis zur Endabrechnung des Bauprojekts“, heißt es aus der Diözesanfinanzkammer. Die aktuell größten Baustellen: In der Stiftskirche in Kremsmünster steht eine Dachbodenreinigung und Gewölbesanierung an. In der Stiftskirche in Schlierbach werden alle Figuren vom Staub befreit. Hunderte Staubsaugerbeutel wurden bereits in den ersten Tagen aus der Kirche getragen. Rohrbach/Berg sieht dagegen schon einem Ende entgegen: „Bis Weihnachten wollen wir das Gerüst im Altarraum entfernt haben, bis ins Frühjahr werden noch Bilder, Figuren und auch die Orgel restauriert“, sagt Koordinator Albert Ettmayer.