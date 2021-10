Stimmgewaltiges Festival der Landesjugendchöre

Zu der Zusammenkunft kommt es alle vier Jahre, immer in einem anderen Bundesland. Heuer wurde aufgrund des 100-Jahr-Jubiläums das Burgenland ausgewählt. Fast 500 Jugendliche werden sich hier zum Austausch, Singen und auch Feiern treffen. Am 23. Oktober werden den ganzen Tag über in mehreren Gemeinden Platzkonzerte (Eintritt frei) stattfinden. Als Höhepunkt ist am 24. Oktober ein großes Festkonzert mit allen 500 Jugendlichen im Kulturzentrum Eisenstadt vorgesehen. Die Veranstaltung wird auch online gestreamt, Karten (auch für den Stream) gibt es bereits. Das Festival findet unter Beachtung der Corona-Regeln statt.