Leon Pauger bläst Saisonfinale auf Mallorca ab

„Ich bin gleich nach Hamburg krank geworden. Dann habe ich vier Tage trainiert und am Montag letzte Woche ging es mir dann richtig schlecht“, berichtet der Bregenzer, der bereits vor Hamburg krank gewesen war und sich vermutlich nicht zu 100 Prozent hat auskurieren können. „Ich habe mit meinem Trainer entschieden, dass es so keinen Sinn mehr macht und es besser ist, die Saison zu beenden“, sagt der 23-Jährige, für den damit die WM in Hamburg (22. im Einzel/ 13. im Team Relay) am 18./19. September also die letzten Wettkämpfe in dieser Saison gewesen sind.