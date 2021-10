Schweizerin in Kärnten wegen Stalkings verurteilt

Was sich Mittwoch auf Saal 207 am Klagenfurter Landesgericht abspielt, ist eine Mischung aus Landkrimi und Bauernbühne. Angeklagt ist wegen einer ganzen Latte an Vorwürfen eine 53-jährige Schweizerin, die sich vor einem Jahrzehnt in die Idylle einer alten Kärntner Bergwerksgemeinde verliebt hat und hergezogen ist. „Die Liebe ist aber sehr einseitig“, meint Richter Uwe Dumpelnik trocken: „Es kann Sie dort keiner leiden.“