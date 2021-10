Delogierter kehrte immer wieder in Wohnung zurück

Doch seine unerlaubte Rückkehr blieb nicht verborgen - nicht nur einmal bemerkte der Vermieter der Wohnung den ungebetenen Gast und wies ihn an, zu gehen. So auch am Dienstagmorgen, als der 49-Jährige den ein Jahr älteren Mann erneut in den Räumlichkeiten stehen sah. Es kam zum Wortgefecht, bei dem der 50-Jährige wilde Drohungen ausstieß und forderte, in der Wohnung bleiben zu dürfen.