Das sind Kärntens nachhaltigste Bau-Unternehmen

Der Zweitwohnsitzboom und die Goldgräberstimmung an manchen Kärntner Seen sorgen für Wirbel: Was soll noch alles verbaut werden? Wie ließe sich Grund und Boden besser schützen, ohne die Wirtschaft zu benachteiligen? Bei der „Landschaft des Wissens“ wird kommende Woche nach Antworten gesucht.