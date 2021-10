USA veröffentlichen die Zahl ihrer Atomsprengköpfe

In der vergangenen Woche nahmen russische und US-Diplomaten in Genf Gespräche hinter verschlossenen Türen auf, um über ein Nachfolgeabkommen für New Start und über konventionelle Waffen zu beraten. Ein US-Vertreter nannte die Gespräche „produktiv“, beide Seiten erklärten, allein die Tatsache, dass die Gespräche stattfänden, sei positiv.