Briten vergrößern ihr Atomwaffenarsenal

Außenminister: „Brauchen Mindestmaß an atomarer Abschreckung“

Der britische Außenminister Dominic Raab rechtfertigte die Atomabschreckung in der BBC, ohne zunächst auf Einzelheiten des Berichts einzugehen. Großbritannien brauche „ein Mindestmaß glaubwürdiger atomarer Abschreckung“, sagte Raab dem Sender. Atomwaffen seien „die ultimative Absicherung“ gegen Bedrohungen durch feindliche Staaten, fügte er hinzu. In dem Bericht soll Russland als „aktive Bedrohung“ eingestuft sein, China hingegen eher als System-Herausforderung.