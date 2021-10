Schüler schickten zu Jubiläum einen Ballon ins All

Rund 300 Kilometer vom Abflugort in Obernberg kehrte der Wetterballon der Obernberger Schüler zur Erde zurück. „Damit haben wir nicht gerechnet, aber Ausflüge ins All sind nicht ohne Risiko“, schmunzelt Florian Weinberger. Er hofft, dass sich nun rasch ein Baumkletterer findet, der den Ballon in einem schwer zugänglichen Waldgebiet von einem 40 Meter hohen Baum sicher zur Erde bringt. Erst dann können die vermutlich spektakulären Filmaufnahmen vom Flug in 40.000 Meter Höhe gesichtet werden.