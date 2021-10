Foto-Krimi drei Jahre nach Raubüberfall in Schwaz

Schuldig, oder nicht? Es war bis zum Schluss ein Prozesskrimi am Innsbrucker Landesgericht. Nach sehr aufwendigen zweijährigen Ermittlungen schnappte die Polizei in Bosnien einen gebürtigen Serben (42) als Tatverdächtigen. Der österreichische Staatsbürger war am 20. Dezember 2018 tatsächlich durch Tirol in Richtung seiner Schweizer Wahlheimat gefahren, das belegten Daten der Asfinag vom Arlberg-Straßentunnel.