Windrad-Ziel mit schnelleren Verfahren schaffen

Alle Windkraftprojekte in Salzburg sind bisher am Widerstand von Bürgern, Gemeinden oder etwa dem Militär gescheitert. Das muss sich ändern, um das Vorhaben von 25 Windrädern im Bundesland bis zum Jahr 2030 verwirklichen zu können. Vorrangzonen für die Wind- und auch Fotovoltaik-Anlagen sollen geschaffen werden. Diese sollen an Orten entstehen, wo ein geplantes Projekt nicht sofort auf Widerstand trifft und im besten Falle Rückendeckung in der Region hat. „Da geht es um zehn bis zwölf Standorte im ganzen Bundesland“, sagt Landesvize Heinrich Schellhorn (Grüne). Auch der Lungau wird da hellhörig. Der Bezirk hat sich vor zwei Jahren dafür entschieden, zehn Jahre lang keine Windräder zuzulassen.