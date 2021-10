Pkw brannte nach Unfall: Insassen konnten flüchten

Ein folgenschwerer Unfall hat sich Samstagnacht auf der Krastaler Landesstraße L 38 ereignet. Nachdem ein 17-jähriger Lenker aus Villach mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen war, kam der Pkw in einem Graben seitlich zum Stillstand. Der Lenker und seine beiden Beifahrer (15 und 16) konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, ehe das Fahrzeug zu brennen begann. Beim Einreffen der Feuerwehren stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.