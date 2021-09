Impfpflicht-Gegner sehen in Salzburg Potenzial

Soll es in Österreich eine Impfpflicht geben? Eine Frage die quer durch die Bevölkerung äußerst kontrovers diskutiert wird. Zwei Volksbegehren haben nun etwas Licht ins Dunkel gebracht. Das Ergebnis: 20.000 Salzburger sind gegen eine Impfpflicht, 4000 im Notfall dafür. Österreichweit schafften es die Gegner auf 270.000 Unterschriften. Unter diesem Gesichtspunkt ist der Wahl-Erfolg der neuen Partei MFG keine große Überraschung. Sie erreichte am Sonntag bei den Landtagswahlen in Oberösterreich 6,23 Prozent und schaffte den Landtag-Einzug. 50.000 Oberösterreicher machten das Kreuzerl bei der Partei, die sich klar gegen eine Impfpflicht ausspricht.