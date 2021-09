„Kindern eine Möglichkeit zur Auszeit geben“

Pläne schon fix

Bei Kindern aus ärmeren Familien wird versucht, die Teilnahmegebühr von 250 Euro komplett zu erlassen. In der Ferienwoche wird viel gewandert und Zeit in der Natur verbracht. Kinderolympiade oder Rätselrallye gibt es genau so, wie Laufspiele und Fußball. Basteln und Malen dürfen natürlich genauso wenig fehlen, wie Lagerfeuer oder Vorlesen für die Kleinen am Abend. 2022 soll es nach der Corona-Pause auf eine neue Salzburger Alm gehen. „Dort gibt es Strom – leider“, schmunzelt Eisenkölbl.