Nähen mit Herz, Verkaufen mit Sinn & viele Lacher

„Man kann nicht jeden Tag Großes tun, aber gewiss etwas Gutes!“ Ganz nach diesem Motto haben sich Petra Hell und ihr Team in Weinburg im Bezirk St. Pölten zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit freiwilligen Helfern für betroffene Familien von Sternenkindern und Frühchen spezielle Kleidungsstücke mit viel Liebe zum Detail anzufertigen. Der im Jahr 2023 gegründete Verein „Nähen mit Herz Weinburg“ organisiert und veranstaltet das Projekt „Nähen für einen guten Zweck“ immer am ersten Samstag im Dezember in der Kerschanhalle Weinburg.

Durch diese Veranstaltung konnten seit 2018 dem Klinikum St. Pölten beziehungsweise dem Verein „Pusteblume“ eine große Anzahl an Spezialkleidung übergeben werden. „Größtenteils nähen wir Bodys und Pumphosen in bunten Farben für Frühgeborene. Für Sternenkinder fertigen wir vor allem weiße Kleidung an“, erklärt Vereinsobfrau Petra Hell. Viele freiwillige und ehrenamtliche Helfer kommen an dem Tag vorbei, ebenso Betroffene zum Gedankenaustausch. Freunde wie Grillstaatsmeister Jürgen Gschwendtner verköstigen dabei das Team. Gratulation zu Platz 1!



