Gemeinden, die immer für ihre Vereine da sind!

Ein zentraler Drehpunkt ist die Bücherei Bergern, die natürlich von der Gemeinde unterstützt wird. Ebenso gibt es Förderungen und Anerkennung für die Dorferneuerungsvereine Wolfenreith, Nesselstauden & Geyersberg, Schenkenbrunn, Unter- und Oberbergern sowie für die Feuerwehren, Musikanten, die Freunde der Wallfahrtskirche „Maria, Heil der Kranken“ in Maria Langegg und viele mehr. Unterstützt wird seitens der Gemeinde auch der Verein „Unser Geschäft“, der für Nahversorgung sowie Post-Dienste sorgt und durch das integrierte Kaffeehaus ein zentraler Treffpunkt für die Bevölkerung ist.