Gratulation an unsere Herzensmenschen 2025

Die Arbeit der Freiwilligen prägt Niederösterreich. Viele Landsleute stellen ihre Freizeit in den Dienst der guten Sache. Zum fünften Mal zeichnet die „Krone“ im Rahmen der Herzensmensch-Aktion mit dem Freiwilligencenter Niederösterreich beherzte Projekte aus. Die „Krone“-Jury hat zehn Menschen gewählt, auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die Persönlichkeiten und ihre Projekte vor. Für diese beherzten Mitmenschen gibt es den Herzensmensch-Award und Sachpreise im Wert von jeweils 1000 Euro.