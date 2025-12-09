Wahre Herzensmenschen nähten für mehr Babywärme

Es gibt Tage, an denen ein Ort mehr wird als nur ein Raum – an denen Wände Wärme speichern und Stühle Geschichten tragen. Der Nikolaustag in der Pielachtaler Kerschanhalle war genau so einer. Dort, wo sonst Veranstaltungen stattfinden, lag diesmal etwas in der Luft, das man fühlen kann: Menschlichkeit!