Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Aktion

Wahre Herzensmenschen nähten für mehr Babywärme

Niederösterreich
09.12.2025 09:15

Verein „Nähen mit Herz“: Die von den „Krone“-Lesern gekürten Herzensmenschen aus Weinburg im Bezirk St. Pölten strickten und schneiderten mit Herz für Babys und Sternenkinder. 

0 Kommentare

Es gibt Tage, an denen ein Ort mehr wird als nur ein Raum – an denen Wände Wärme speichern und Stühle Geschichten tragen. Der Nikolaustag in der Pielachtaler Kerschanhalle war genau so einer. Dort, wo sonst Veranstaltungen stattfinden, lag diesmal etwas in der Luft, das man fühlen kann: Menschlichkeit!

110 Freiwillige des „Herzensmensch“-Vereins „Nähen mit Herz“ arbeiteten zwölf Stunden lang Schulter an Schulter. Sie schnitten zu, bügelten, nähten, verzierten – und schufen etwas, das weit über den Stoff hinausgeht. Für die Frühchenstation der Uniklinik St. Pölten entstanden 70 Bodys und 370 Pumphosen. Kleine Stücke für die winzigen Kämpfer.

Zwölf Stunden lang wurde gestrickt und genäht
Zwölf Stunden lang wurde gestrickt und genäht(Bild: Attila Molnar)
„Krone“- Herzensmensch- Award ging an den Verein „Nähen mit Herz“ aus Weinburg
„Krone“- Herzensmensch- Award ging an den Verein „Nähen mit Herz“ aus Weinburg(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)
Mit viel Engagement: Stolz und dankbar für diese Herzensmenschen
Mit viel Engagement: Stolz und dankbar für diese Herzensmenschen(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)
(Bild: Attila Molnar)

Doch am Bewegendsten war wohl jener Teil, der leiser ist. Behutsamer. Der für jene Kinder gedacht ist, die nicht lebend im Arm ihrer Eltern liegen durften. Für den „Verein Pusteblume“ fertigten die Idealisten rund um Obfrau Petra Hell rund 100 Sternenkinderschlafsäcke, Häubchen und Erinnerungsstücke an.

Decken und Kleidungsstücke
Winzig, zart, voller Respekt. „Es ist schwere, aber heilige Arbeit“, sagte eine Näherin mit feuchten Augen. Für Fotograf Jürgen Durl entstanden zusätzlich 30 Windelhöschen, die er für die würdevollen Abschiedsfotos von Sternenkindern benötigt. Auch das Hospiz St. Pölten darf sich über 14 Nackenhörnchen freuen – viele weitere Decken und Kleidungsstücke wurden noch direkt am Aktionstag abgegeben.

Lesen Sie auch:
Sie alle sind Herzensmenschen: Großes Gruppenfoto im Sitzungssaal des Landtages im ...
Fest der Emotionen
Herzensmensch-Gala: Es flossen (Freuden-)Tränen
09.11.2025
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
08.11.2025

In den Dienst der Kleinsten gestellt
Landtagsabgeordnete Doris Schmidl und Bürgermeister Michael Strasser lobten die Präzision, die Organisation und vor allem die Wärme, die diesen Tag prägten. Wenn Gemeinschaft funktioniert. Menschlichkeit passiert. Und wenn 110 Menschen ihre Hände und Herzen in den Dienst der Kleinsten stellen, dann wird aus Stoff Trost. Und aus einem Tag ein sichtbares Zeichen.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
141.476 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
126.698 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
104.552 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf