Nächtigungen in Wiener Hotels legten um 66% zu

Übernachtungsangebot in Wien wurde in der Krise ausgebaut

Die durchschnittliche Auslastung der Zimmer verbesserte sich heuer im August gegenüber dem Vorjahr massiv von rund 35 auf 56 Prozent, die Auslastung der Hotelbetten erhöhte sich von 27,3 Prozent auf 43,6 Prozent. In den ersten acht Monaten des heurigen Jahres sank die Zimmerauslastung gegenüber dem Vorjahreszeitraum allerdings von rund 36 auf 24 Prozent. Die Betten waren nur zu 18,8 Prozent (Vorjahresperiode: 28,1 Prozent) ausgelastet. Das Übernachtungsangebot in Wien wurde in der Krise ausgebaut: Die Zahl der zur Verfügung stehenden Hotelbetten stieg im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,5 Prozent bzw. um rund 2.000 auf 55.000 Betten.