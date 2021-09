Impfquote bei jungen Burgenländern steigt weiter

Am vergangenen Wochenende ließen sich beim Impftag ohne Anmeldung in den sechs BITZ insgesamt 853 Menschen impfen - ein Rekordwert. Außerdem erreichte das Burgenland in der Altersgruppe der 15- bis 24-jährigen erstmals eine Durchimpfung von 70 Prozent bei den Erststichen, während der österreichweite Schnitt bei 59 Prozent liegt.