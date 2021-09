Sport feiert mit Aktionstag großes Comeback

Fokus auf Nachwuchs

Besonders im Fokus stand dabei der Nachwuchs. Am Aktionstag konnten Kinder und Jugendliche verschiedene Sportmöglichkeiten näher kennenlernen und gleich ausprobieren. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch das neue „Ninja Triples“ präsentiert. Auf diesem mobilen Sportgerät müssen so wie in der beliebten Fernsehshow „Ninja Warrior“ Hindernisse überwunden werden. „Mit dem Aktionstag konnten wir zeigen, wie vielfältig das Angebot unserer Vereine ist. Nur wenn wir Kinder und Erwachsene nach der langen Corona-Sportpause wieder in die Vereine holen, können wir gemeinsam in eine fitte und gesunde Zukunft starten“, so Sportunion-Burgenland-Präsidentin Karin Ofner.