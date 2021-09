Ein Völkermarkter als Generalkonsul in Shanghai

Bürgerservice und Schutz von Österreichern im Vordergrund

„Dieser Job ist unglaublich vielfältig. So ergibt sich an einem Tag ein Gespräch mit einem Regierungschef über politische oder wirtschaftliche Angelegenheiten und an einem anderen nehme ich Kontakt mit in Not geratenen Österreichern auf, oder muss Verstorbene identifizieren“, bringt es Rakowitsch auf den Punkt: „Im Vordergrund steht immer der Bürgerservice, der Schutz von Österreichern, wenn es im Ausland rundgeht. Denn wir stehen bei Krisen fernab der Heimat im Einsatz, um unseren Bürgern zu helfen. Empfänge oder Staatsbankette sind entgegen hartnäckiger Klischees Nebensache.“