Das Nichts in der Kunst ist die größte Freiheit

Wie frei ist die Kunst? Was kann, was darf, was muss sie sein? Und wie frei ist sie, wenn es einen Rechtsruck in der Gesellschaft gibt? Solche Fragen brodeln im Untergrund des ungewöhnlich textlastigen Stücks „Ode“ von Thomas Melle. Der deutsche Autor hat damit eine Neuversion des Märchens „Des Kaisers neue Kleider“ verfasst. Denn gleich zu Beginn wird ein Kunstwerk enthüllt, und es ist unsichtbar, weil es aus Luft besteht. Aber die Kunstkenner reden gleich über den Wert des Nichts, über die Kraft der Verweigerung und so weiter.