Klimaschutz: Präsident „optimistischer als zuvor“

Umwelt- und Klimathemen dominierten am Donnerstag die Agenda von Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei seinem UNO-Besuch in New York. Er traf auch den UN-Sondergesandten für Klima und Finanzen, Mark Carney. Dabei sagte Van der Bellen, er sei in letzter Zeit „optimistischer als zuvor.“ Dafür seien zwei Aspekte verantwortlich: „Einerseits sehe ich, wie sehr die Jugend sich beim Kampf gegen die Klimakrise engagiert. Und andererseits sind die Wirtschaft und auch die Finanzwelt aufgewacht. Sie sehen, dass sie ihre Geschäftsmodelle mittelfristig ändern müssen, um am Markt zu bestehen“, so das Staatsoberhaupt.