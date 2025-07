„Wusste gar nicht, ob ich nochmal auftauchen soll“

Hochkarätiger Besuch im krone.tv-Sportstudio! Andi Herzog und Didi Hamann schauten in ihrer Funktion als „Sky“-Experten vorbei und plaudern über ihre gemeinsame Vergangenheit, das ÖFB-Nationalteam, Marko Arnautovic, den FC Bayern, Peter Stöger und Cristiano Ronaldo (im Video oben). Alle Infos zur Kooperation zwischen krone.at und Sky – wo auch in dieser Saison Fußball ohne Ende geboten wird – gibt‘s hier. Gute Unterhaltung mit Andi Herzog und Did Hamann!