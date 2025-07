So geht es mit dem Attentäter von Villach weiter

Während Villach durch die 80. Jubiläums-Kirchtagswoche im positiven Blickpunkt steht, rückt auch der Terroranschlag vom 15. Februar wieder in beklemmende Erinnerung: Der syrische Flüchtling Ahmad G. habe, so der dringende Tatverdacht, sechs junge Männer mit dem Messer attackiert – ein 14-Jähriger starb. Der mutmaßliche Mörder gestand die Bluttaten sofort nach seiner Verhaftung stolz und gab an, binnen weniger Wochen selbst und ohne Anstifter online zum IS gefunden zu haben.