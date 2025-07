Geplünderte Kleiderboxen sorgen für Müllberge

„Wie sieht es denn hier aus?“ Passanten am Donaukanal in Wien sind am Freitagabend auf einen Berg von Unrat und alten Textilien gestoßen. Es sind allen Anschein nach Überreste aus Altkleidercontainern der nahen Friedensbrücke. Immer wieder knacken Unbekannte die Boxen auf oder fischen die vollen Säcke mit Zangen aus den Metallbehältern.