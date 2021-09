Kurz in New York: „Schritte zurück in Normalität“

Van der Bellen besuchte 9/11-Memorial

Der Bundespräsident, der bereits am Sonntag nach New York gereist war, hatte am Montagvormittag an einer Gedenkveranstaltung beim 9/11-Memorial zur Erinnerung an die verheerenden Terroranschläge in New York und Washington vom 11. September 2001 teilgenommen. Am Abend traf er zudem den Präsidenten von Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada.