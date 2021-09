Van der Bellen: Fokus auf Covid und der Klimakrise

Im Rahmen der UNO-Generaldebatte ist Bundespräsident Alexander van der Bellen in den vergangenen Tagen neben anderen Terminen in New York auch mit zahlreichen Staatsoberhäuptern aus Afrika, Asien und Lateinamerika zu persönlichen Gesprächen zusammengetroffen. Wie die Präsidentschaftskanzlei am Mittwochabend (Ortszeit) in New York in einer Bilanz resümierte, lag der thematische Fokus der Gespräche auf der Bekämpfung der Covid-Pandemie und der Klimakrise.