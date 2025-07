Deutschland kündigt Luftbrücke für Gaza an

Angesichts des dramatischen Mangels an Lebensmitteln und anderen lebensnotwendigen Gütern erhöhen nun auch die engsten Verbündeten Israels den Druck auf die Regierung in Israel. Die deutsche Regierung kündigte am Montag die Errichtung einer Luftbrücke für Hilfsgüter an. Gleichzeitig richtete Bundeskanzler Friedrich Merz auch klare Forderungen an die Konfliktparteien. Unterdessen pochte US-Präsident Donald Trump darauf, dass die „hungernden Menschen etwas zu essen bekommen“.