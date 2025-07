Kater „Olaf“ totgetreten und von Balkon geworfen

„Olaf“ einfach verschwunden

Doch eines Tages war das Haustier spurlos verschwunden. „Wir haben uns schon gegenseitig die Schuld gegeben“, erklärt das Pärchen. An den Cousin, der öfter mit der Samtpfote alleine war, hat am Anfang niemand gedacht. „Ich hab' ihn nach ein paar Tagen zur Seite genommen und ihn gefragt, ob etwas passiert ist“, so der Katzenpapa.