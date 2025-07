Rapid: Alarmstufe Grün? „Das ist doch lächerlich!“

„Wir wissen, was wir in der Offensive verloren haben. Das geht nicht in einer Woche. Aber …“ Noch will Rapids Trainer Stöger von „Alarmstufe Grün“ nichts wissen, der spielerische Krampfstart seiner neu formierten Truppe wurde fast erwartet. Auf das 2:0 in der Quali zur Conference League bei Decic Tuzi folgte das Cup-1:0 bei Drittligist Wacker auf dem Tivoli. Zweimal schlecht gespielt, Pflicht erfüllt. Dank Verteidiger-Toren (Horn und Bolla) und Seidls Elfer.