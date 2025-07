In Tirol abgewiesen: „Für Israelis keinen Platz“

Weiterer beschämender antisemitischer Vorfall nach dem Eklat in Wien, diesmal in den Tiroler Alpen: Vergangene Woche wollte ein jüdisches Paar seine silberne Hochzeit in Europa feiern – stattdessen wurde es vertrieben. Auf einem Campingplatz habe man ihnen deutlich gesagt, dass Israelis nicht erwünscht seien.