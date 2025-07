Entgleister Zug: Polizei bestätigt Erdrutsch

Ein Verkehrsunfall mit einem Zug ereignete sich am Sonntag auch in Österreich. Eine 60-jährige Frau wollte mit ihrem Auto am Nachmittag in der Gemeinde Steindorf in Kärnten eine unbeschränkte Eisenbahnkreuzung überqueren. Dabei dürfte sie die S-Bahn zu spät gesehen haben. Es kam zum Zusammenstoß. Am Auto entstand leichter Sachschaden, verletzt wurde niemand.